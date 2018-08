Allianz : La valeur du jour en Europe - ALLIANZ est confiant sur son objectif de résultat opérationnel 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz gagne désormais 0,99% à 187,48 euros, figurant ainsi honorablement parmi les principales hausses de l’indice Dax 30 après avoir indiqué être sur la bonne voie pour atteindre son objectif annuel. Cette année, l’assureur cible un bénéfice opérationnel de 11,1 milliards d'euros, plus ou moins 500 millions d'euros. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a reculé de 5,6% à 1,9 milliard d’euros en raison de la cession d’un portefeuille d’assurance vie à Taïwan. Il est légèrement supérieur au consensus Reuters s’élevant à 1,8 milliard d’euros.Le résultat opérationnel a, lui, augmenté de 2,3% à 3 milliards d'euros pour des revenus en progression de 2,9% à 30,9 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 6,5%.Les profits ont été tirés par la gestion d'actifs : Allianz gérait 1 464 milliards d'euros pour compte de tiers à fin décembre, en hausse de 2,5%, soit 35 milliards d'euros au deuxième trimestre grâce aux effets de change. Il a en revanche connu une décollecte de 9,2 milliards d'euros.Au total, l'assureur affiche un encours record de 1 993 milliards d'euros, en augmentation de 33 milliards sur six mois. La hausse des actifs sous gestion et une amélioration des marges ont permis une progression de 11,6% à 652 millions d'euros du résultat opérationnel de ce métier au premier semestre.Au sein de ses autres lignes de métier, l'assurance dommages a enregistré sur les six premiers mois de 2018 un ratio combiné en augmentation de 0,4 point à 94,1, sachant que sous le niveau de 100, plus ce ratio est faible et plus la rentabilité de l'activité est élevée.Il a été pénalisé par des sinistres importants, des catastrophes naturelles et des dommages provoqués par la météo. Allianz a confirmé viser un ratio de 94% d'ici la fin de l'année.En assurance-vie, la marge sur affaires nouvelles est passée en un an de 3,4 à 3,5% grâce à une évolution favorable du mix-produits et une légère hausse des taux d'intérêt.Concernant sa solidité financière, Allianz annonce un ratio Solvency II de 230%, en amélioration de 5 points sur le trimestre.