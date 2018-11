Allianz : La valeur du jour en Europe - ALLIANZ un peu plus optimiste sur ses résultats 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz gagne désormais 0,78% à 188,46 euros, figurant ainsi honorablement parmi les principales hausses de l’indice Dax 30 après avoir indiqué qu’il devrait atteindre le haut de sa fourchette d’objectifs 2018. Cette précision a été apportée par le Directeur financier de l’assureur allemand, Giulio Terzariol, rapporte Reuters. Celui-ci juge " hautement probable ", ce scénario. Cette année, l’assureur cible un bénéfice opérationnel de 11,1 milliards d'euros, à plus ou moins 500 millions d'euros.Au troisième trimestre, son bénéfice net a augmenté de 23,6% à 1,94 milliard d'euros, dépassant le consensus Reuters s'élevant à 1,88 milliard d'euros.Le résultat opérationnel a, lui, augmenté de 20,6% à 2,99 milliards d'euros pour des revenus en progression de 7,9 % à 30,5 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 9,8%.Les profits ont été tirés par l'assurance dommages, dont le bénéfice opérationnel a bondi de 44,6% à 1,5 milliard d'euros. Le ratio combiné est passé en un an de 96,9% à 93,1%, sachant que sous le niveau de 100, plus ce ratio est faible et plus la rentabilité de l'activité est élevée. Les pertes liées aux catastrophes naturelles ont retrouvé des niveaux normaux et un repli de l'expense ratio (rapport des frais d'acquisition et d'administration sur le total des primes)En assurance-vie, le résultat opérationnel a reculé de 1,6% à 1,05 milliard d'euros.S'agissant de la gestion d'actifs : Allianz gérait 1 487 milliards d'euros pour compte de tiers à fin septembre, en hausse de 1,6%, soit 23 milliards d'euros au deuxième trimestre. Ce métier a bénéficié d'une collecte de 15 milliards d'euros au troisième trimestre, mais aussi des impacts positifs de l'évolution des marchés et des changes. La collecte se divise entre 10 millions pour le gérant américain spécialisé dans l'obligataire PIMCO et 5 milliards pour Allianz GI.Au total, l'assureur affiche un encours record de 2 015 milliards d'euros. La hausse des actifs sous gestion et une légère amélioration des marges ont permis une progression de 10,6% à 650 millions d'euros du résultat opérationnel de ce métier au troisième semestre.Concernant sa solidité financière, Allianz annonce un ratio Solvency II de 229%, stable sur un an.