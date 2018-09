Allianz : acquiert un immeuble à Shanghai avec Alpha IP

13/09/2018 | 11:53

Allianz annonce l'acquisition, en co-investissement avec le fonds AAMTF III d'Alpha Investment Partners, de Bay Valley C6, un immeuble de bureaux de catégorie A situé dans le parc d'affaires du Bay Valley à Shanghai, pour environ 90 millions de dollars.



Après cette transaction menée par sa filiale Allianz Real Estate, l'assureur allemand détiendra 41,5% de l'equity investi et le fonds AAMTF III avec l'un de ses co-investisseurs les 58,5% restants. Allianz figure également parmi les investisseurs du fonds AAMTF III.



Achevé en juin 2014, le Bay Valley C6 occupe une surface de plancher hors oeuvre brute au-dessus du sol de 19.768 m² et suscite déjà un fort intérêt de locataires majoritairement issus des secteurs technologies, médias et télécommunications et pharma.



