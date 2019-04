Allianz : acquisition d'un actif immobilier à Madrid

17/04/2019 | 09:37

Allianz annonce l'acquisition, pour près de 250 millions d'euros, du Castellana 200, un immeuble à usage mixte 'prime' accueillant bureaux et commerces à Madrid, opération qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2019.



Allianz Real Estate va acquérir cet actif pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance d'Allianz auprès d'un véhicule d'investissement majoritairement détenu par une filiale de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public canadien.



Situé sur l'artère la plus emblématique du quartier d'affaires de Madrid, Castellana 200 est constitué notamment de deux immeubles de bureaux d'une superficie de 20.293 m², d'une galerie commerciale de 6.415 m² et de 844 places de stationnement.



