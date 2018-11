Allianz : acquisition de deux immeubles parisiens finalisée

27/11/2018 | 09:40

Allianz annonce avoir finalisé l'acquisition, via sa filiale Allianz Real Estate, de deux immeubles haussmanniens près du Parc Monceau à Paris, immeubles qui abritent 58 appartements et 67 lots de parking souterrains sur une superficie totale de 7.117 m².



'Si les actifs résidentiels ne représentent qu'une part relativement modeste de notre portefeuille immobilier français, cette classe d'actifs conserve à nos yeux une importance stratégique', explique Sébastien Chemouny, Head of France chez Allianz Real Estate.



Cette acquisition est la deuxième opération réalisée cette année par la compagnie d'assurance allemande sur le marché parisien. Au 30 juin 2018, les actifs résidentiels représentent 17% du portefeuille immobilier total d'Allianz Real Estate.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.