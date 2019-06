Allianz : acquisition immobilière à New York

18/06/2019 | 10:10

Allianz annonce avoir investi, via sa filiale Allianz Real Estate, 342 millions d'euros pour l'acquisition d'une participation de 49% dans un ensemble de bureaux situés au 30 Hudson Yards à New York, et pour lequel un accord de cession-bail a été conclu.



Les 51% restants ont été acquis par Related Companies et un investisseur tiers. Cette nouvelle acquisition, pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance du groupe, place New York au cinquième rang des villes dans lesquelles Allianz Real Estate investit le plus.



L'ensemble acquis développe une superficie de 135.939 m² bruts répartis sur 26 étages. Il fait partie du deuxième plus haut immeuble de bureaux de New York (90 étages, haut de 395 mètres) et accueille la plus haute terrasse d'observation en plein air de la ville.



