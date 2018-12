Allianz : développe un fonds de dette européenne

03/12/2018 | 11:18

Allianz Real Estate annonce que son fonds de dette européenne, lancé en juillet dernier, a d'ores et déjà dépassé le seuil du milliard d'euros de capitaux déployés, à travers des opérations réalisées pour le compte de plusieurs sociétés d'assurance du groupe Allianz.



Règlementé au Luxembourg, ce nouveau fonds a été lancé pour répondre à une demande croissante des sociétés d'assurance du groupe. Dès 2019, il sera ouvert aux investisseurs institutionnels tiers, leur donnant accès à des opportunités de financement à taux préférentiels.



Parmi les dernières opérations à date figurent le refinancement pour 150 millions d'euros d'un centre commercial à Uppsala (Suède) et celui pour 316 millions d'un portefeuille immobilier d'actifs bureaux et résidentiel situés en centre-ville de Dublin.



