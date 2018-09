Allianz : devient l'assureur mondial des Jeux olympiques

18/09/2018 | 12:49

Le Comité International Olympique et Allianz annoncent ce jour que ce dernier s'apprête à rejoindre le programme mondial des partenaires olympiques TOP.



Ce partenariat débutera en 2021 et prendra fin en 2028. Il couvrira donc les Jeux olympiques de Paris (2024).



'Dans le cadre de ce contrat de sponsoring, Allianz proposera au CIO des solutions d'assurance innovantes et intégrées qui appuieront le Mouvement olympique, y compris les Comités d'organisation des Jeux olympiques. La finalité des produits proposés sera de couvrir les Comités nationaux olympiques du monde entier, ainsi que leurs équipes et leurs athlètes. Les risques existants (parc automobile, multirisque, etc.) seront pris en charge, tandis que des solutions adaptées à des produits et services futurs, guidés par les évolutions technologiques, sont aussi prévues', précise Allianz.



Allianz indique également qu'il poursuivra son partenariat avec le Comité International Paralympique (CIP), initié en 2006. Allianz deviendra ainsi 'Partenaire paralympique mondial', à partir de 2021.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.