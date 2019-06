Allianz : finalisation du refinancement de Gropius Passagen

19/06/2019 | 11:24

Allianz Real Estate annonce avoir finalisé en tant que prêteur unique l'opération de refinancement du centre commercial Gropius Passagen, un actif 'prime' en Allemagne, portant ainsi l'encours de son fonds de dette à 1,5 milliard d'euros d'actifs gérés.



Le refinancement sur sept ans de la dette existante de Gropius Passagen pour un montant d'environ 230 millions d'euros a été réalisé par Allianz Real Estate pour le compte d'investisseurs de son fonds de dette basé à Luxembourg.



Parmi les plus grands centres commerciaux de Berlin, Gropius Passagen fait l'objet d'un programme de rénovation sur cinq ans qui devrait s'achever en 2020 et lui permettre d'accueillir de grandes marques, une nouvelle aire de restauration et un cinéma multiplexe.



