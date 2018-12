Allianz : fonds AREF II totalement investi

12/12/2018 | 13:54

Allianz Global Investors annonce que son fonds Allianz Renewable Energy Fund II (AREF II) a été totalement investi, en l'espace de 24 mois, à la suite de l'acquisition de nouvelles centrales photovoltaïques en Italie et en France.



La période de souscription du fonds AREF II pour les investisseurs institutionnels européens a démarré en mars 2016 et s'est clôturée le 15 novembre 2016. Il a investi ses quelque 350 millions d'euros dans des centrales solaires et éoliennes en Europe.



Au total, le portefeuille AREF II dispose d'une capacité installée totale avoisinant 420 mégawatts, dont près de 300 mégawatts d'éolien onshore et environ 120 mégawatts de solaire, correspondant à la demande annuelle en électricité d'environ 260.000 ménages.



