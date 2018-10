Allianz : investissement dans un fonds du chinois Kailong

15/10/2018 | 09:43

Allianz annonce avoir pris une participation dans KaiLong Greater China Real Estate Fund II (KGCREFII), fonds d'investissement à capital fixe ciblant les opportunités d'investissement dans l'immobilier de bureaux 'value-add' en Chine et à Hong Kong.



Suite à cette opération via sa division Allianz Real Estate, la compagnie d'assurance allemande détiendra 35% du fonds, le solde étant détenu par des investisseurs institutionnels long terme. KaiLong a pour objectif de lever 500 millions de dollars.



'Notre objectif est de déployer entre 50 et 60% de nos investissements dans la région Asie-Pacifique dans des pays à forte croissance économique', indique Rushabh Desai, CEO Asie-Pacifique chez Allianz Real Estate.



