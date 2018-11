Allianz : investissement dans une tour de bureaux à Singapour

30/11/2018 | 09:46

Allianz annonce l'acquisition d'une participation de 20% dans l'Ocean Financial Centre (OFC), une tour de bureaux de catégorie A de 43 étages qui occupe à Singapour un emplacement stratégique à l'intersection des quartiers financiers de Raffles Place et de Marina Bay.



'Le closing de l'opération, dont le montant s'élève à environ 537,3 millions de dollars singapouriens, soit 367 millions d'euros, est atttendu dans le courant du mois de décembre 2018', précise l'assureur allemand.



Keppel REIT détient actuellement une participation de 99,9% dans cette tour qui abrite environ 80.000 m² de bureaux de catégorie A et près de 1.486 m² de commerces. Son taux d'occupation s'établit à 95,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.