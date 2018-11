Allianz : investissements en immobilier logistique en Asie

26/11/2018 | 09:32

Allianz annonce avoir acquis, via Allianz Real Estate, une participation de 50% d'un portefeuille de plateformes logistiques modernes de type core en Chine, et noué un partenariat d'investissement avec ESR Group dédié au marché logistique indien.



Le portefeuille en Chine est constitué de cinq projets situés dans les hubs logistiques clés : Shanghai, Jiaxing, Foshan, Wuhan et Shenyang. D'une superficie locative d'environ 375.000 m2, ces plateformes ont pour locataires des groupes comme Vipshop ou Carrefour.



Le partenariat d'investissement en Inde, basé sur un apport initial en fonds propres de 225 millions de dollars, financé pour moitié par Allianz et l'autre moitié par ESR, viendra alimenter une plateforme d'actifs sous gestion de près d'un milliard de dollars.



