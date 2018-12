Allianz : investissements immobiliers aux Etats-Unis

10/12/2018 | 15:07

Allianz Real Estate, l'asset manager de l'assureur Allianz pour l'immobilier, indique terminer l'année 2018 en force aux Etats-Unis avec deux investissements majeurs en equity dans les immeubles 53 State Street à Boston et Terminal Stores Building à New York City.



Sur la Côte Ouest, le groupe a investi 132,6 millions de dollars pour porter à 45% sa participation dans le Ferry Building à San Francisco. Il a ainsi déployé 728 millions de dollars en equity en 2018 en investissant dans ces trois actifs.



Son activité de dette immobilière a par ailleurs atteint 1,9 milliard de dollars et financé plusieurs actifs immobiliers tels que 200 Occidental à Seattle, BDO Industrial Portfolio à Ogden dans l'Utah et Promenade at Downey dans la métropole de Los Angeles.



