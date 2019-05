Allianz : la division Real Estate s'implante à Londres

29/05/2019 | 09:31

Allianz Real Estate annonce l'ouverture en juin prochain ses bureaux à Londres 'dans le but d'accompagner sa croissance sur le marché londonien et de renforcer sa présence mondiale sur les marchés où ses partenaires-clés sont localisés'.



Dans le cadre de cette nouvelle implantation, le gestionnaire d'actifs et d'investissements immobiliers d'Allianz a nommé Kari Pitkin en tant que head of business development pour l'Europe. Elle rejoindra à compter du 1er juin en provenance de Bank of America Merrill Lynch.



Allianz Real Estate a également nommé Shripal Shah en tant que head of debt origination - London avec pour rôle la supervision des équipes au service des clients britanniques et paneuropéens. Il rejoindra le groupe à compter du 1er août, en provenance de JRCA.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.