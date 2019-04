Allianz : nouveau chef économiste pour octobre

03/04/2019 | 10:48

Allianz fait part de la nomination de Ludovic Subran en tant que directeur de la recherche économique et chef économiste à partir d'octobre, succédant ainsi à Michael Heise qui prendra sa retraite après 17 ans passés chez l'assureur allemand.



Ludovic Subran est entré dans Allianz en 2012 en tant que chef économiste d'Euler Hermes. Plus récemment, il est devenu chef économiste adjoint du groupe en charge de la recherche macroéconomique, sectorielle et marchés.



Avant de rejoindre Allianz, Ludovic Subran a travaillé pour le Ministère de l'Economie et des Finances, les Nations Unies, et la Banque mondiale. En parallèle, il enseigne l'économie à HEC et à Sciences Po Paris.



