Allianz : nouveau responsable pour la France chez PIMCO

19/11/2018 | 13:30

PIMCO, gérant d'investissements obligataires et filiale d'Allianz, annonce le recrutement de Dominique Dorlipo en tant qu'executive vice president et head of France, avec pour mission de mettre à profit les opportunités de croissance stratégique sur le marché français.



Dominique Dorlipo sera basé au bureau de Londres et rapportera à Ryan Blute, managing director et responsable de l'activité global wealth management de PIMCO dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).



Avant de rejoindre la société, Dominique Dorlipo a passé plus de 20 ans au sein de Russell Investments, où il était, en dernier lieu, président de Russell Investments France, à la tête de l'activité française de l'entreprise.



