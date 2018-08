Allianz : résultat net grevé par une cession d'actif

03/08/2018 | 08:53

Allianz publie un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 5,2% à 1,9 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, du fait de l'impact négatif annoncé précédemment de la vente de son portefeuille vie à Taiwan.



Le profit opérationnel de la compagnie d'assurance allemande s'est accru de 2,3% à trois milliards d'euros, pour des revenus en progression de 2,9% à 30,9 milliards. En organique, ils ont augmenté de 6,5% avec des hausses vigoureuses dans chaque segment d'activité.



'Les indicateurs restent proches ou dépassent ceux du deuxième trimestre 2017, malgré le fardeau des instabilités géopolitiques et des fluctuations de changes', pointe Allianz, qui se dit 'en voie d'atteindre son objectif de profit opérationnel pour 2018'.



