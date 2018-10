Alllianz : hausse des AuM immobiliers au 1er semestre

10/10/2018 | 13:35

Avec la diversification des classes d'actifs, des types d'investissement et des structures à l'échelle mondiale, Allianz Real Estate revendique un total d'actifs sous gestion (AuM) de 60,1 milliards d'euros à la fin juin 2018 (contre 56,4 milliards fin 2017).



Les investissements directs et indirects en equity s'élevaient alors à 42,5 milliards d'euros, tandis que le montant des financements d'Allianz Real Estate s'élevait pour sa part à 17,6 milliards, dont 10,8 milliards aux États-Unis et 6,8 milliards en Europe.



Par ailleurs, la filiale de gestion d'actifs immobiliers d'Allianz annonce avoir lancé en septembre une plateforme d'investissements en dette réglementée au Luxembourg, fonds qui sera ouvert aux investisseurs tiers à compter de 2019.



