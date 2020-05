ALLIANZ : nette baisse des résultats au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz a publié un résultat net en recul de 27,7% à 1,483 milliard d'euros au premier trimestre, soit 3,21 euros par action. Il est conforme aux résultats préliminaires dévoilés fin avril. Le chiffre d'affaires progresse de 5,7% sur le trimestre, à 42,6 milliards d'euros, et de 3,7% en données comparables. Le résultat opérationnel a chuté de 22,2% à 2,304 milliards d'euros en raison du coût des catastrophes naturelles et de l'impact du Covid-19.Le ratio combiné de la division P&C (assurances dommages et habitations) est de 97,8%, en hausse de 4,1 points.Le ratio de capitalisation Solvabilité II atteint 190% à la fin du premier trimestre, en repli de 22 points par rapport à la fin de l'année 2019.En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 557 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin mars, en baisse de 129 milliards d'euros sur le trimestre. Ce métier a connu une décollecte de 46,4 milliards d'euros, principalement en mars, mais aussi un impact négatif des marchés de 107,6 milliards d'euros. Limpact des changes est positif à hauteur de 25 milliards d'euros.Le gérant américain PIMCO, détenu par Allianz et spécialisé dans l'obligataire, a enregistré un flux sortant de 43 milliards d'euros et Allianz GI a connu une décollecte de 3,4 milliards d'euros.Du fait du Covid-19, l'assureur allemand a retiré fin avril son objectif 2020 d'un bénéfice opérationnel en hausse de 4,3% à 12 milliards d'euros, plus ou moins 500 millions.Ce dernier s'entendait hors évènements imprévus, crises ou catastrophes naturelles...Un nouvel objectif sera communiqué lorsqu'il sera possible d'évaluer l'impact de la pandémie.