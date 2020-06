Actions : AllianzGI privilégie toujours la technologie, les services à distance, le luxe et la santé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans les prochains mois, les marchés actions en Europe resteront sous l’influence des évolutions de la crise sanitaire, des annonces des banques centrales et des plans de relance des gouvernements. C’est ce que note Allianz Global Investors dans ses perspectives de marché et stratégie d’investissement pour le second semestre 2020."Les marchés vont continuer à présenter toutes les caractéristiques d'un bear market rally : après une très forte baisse, le rebond est sans conviction, et s'est matérialisé avec des rachats en mode panique à la moindre 'bonne' nouvelle", remarque Catherine Garrigues, Directrice de la gestion Actions Europe, Stratégie Conviction chez Allianz Global Investors."Les marchés sont revenus sur des niveaux de valorisation de 2015, et il faudra attendre au moins 2021, voire 2022 pour retrouver les niveaux de profits de 2019", ajoute l'experte.Les investisseurs doivent donc rester prudents, équilibrer leurs portefeuilles entre les styles, et privilégier les tendances de fond, qui n'ont pas été bouleversées par la crise du Covid."Nous continuons donc à privilégier la technologie, les services à distance, le luxe et la santé, et sommes prudents sur les financières, ainsi que sur les secteurs sujets à des disruptions réglementaires et/ou technologiques. L'ESG, en particulier la transition énergétique, continue à être différenciant, et sera favorisé par le plan de relance européen", conclut Catherine Garrigues.