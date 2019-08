Allianz : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

02/08/2019 | 08:02

Allianz publie un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 13,1% à 2,1 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre 2019, soit un BPA accru de 16,3% à 5,10 euros, battant de 28 cents le consensus.



Le profit opérationnel de la compagnie d'assurance s'est accru de 5,4% à près de 3,2 milliards d'euros, largement tiré par son segment d'activité vie-santé, pour des revenus en progression de 6,1% à 33,2 milliards (+4,1% en organique).



Revendiquant ainsi un profit opérationnel en croissance de 6,4% à 6,1 milliards sur les six premiers mois de l'exercice, Allianz confirme son objectif annuel de 11,5 milliards d'euros, à plus ou moins 500 millions près.



