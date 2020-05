Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

75 % des 550 décideurs en technologies de l’information (IT) interrogés dans le monde s'attendent à une augmentation de leur budget en 2020 par rapport à l'année précédente, selon une enquête Grassroots d'Allianz Global Investors, l'un des principaux gérants actifs mondial. 40 % déclarent que la crise Covid-19 a renforcé la volonté de leur entreprise d’accroitre leurs dépenses dans les projets et l'infrastructure informatiques, la cyber sécurité et le cloud computing restant en tête de leurs programmes de dépenses.L'importance de l'intelligence artificielle (IA) a également augmenté au cours de la lutte internationale contre la pandémie et dans les portefeuilles des investisseurs, 97 % des répondants prévoyant de lancer au moins quelques projets d'IA cette année et 70 % ayant déjà un ou plusieurs projets d'IA.Amine Benghabrit, Directeur général d'AllianzGI en France, a déclaré : " Des tendances telles que l'IA se développent rapidement et deviennent des moteurs de croissance importants de l'économie mondiale. En conséquence, les investisseurs se concentrent sur des éléments importants du changement structurel et offrent à leurs portefeuilles un potentiel supplémentaire de croissance. Malgré le fort ralentissement de l'activité économique, cette stratégie s'avère très résistante "