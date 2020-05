Allianz : La valeur du jour en Europe - ALLIANZ a connu un premier trimestre difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz a dévoilé des profits en forte baisse en raison du coût des catastrophes naturelles, du Covid-19, de la baisse des marchés et des taux d'intérêt. En Bourse, l'action de l'assureur perd 2,56% à 152,32 euros, soit l'un des plus importants replis de l'indice Dax30. son résultat net a reculé de 27,7% à 1,483 milliard d'euros au premier trimestre, soit 3,21 euros par action. Il est conforme aux résultats préliminaires dévoilés fin avril. Le chiffre d'affaires progresse de 5,7% sur le trimestre, à 42,6 milliards d'euros, et de 3,7% en données comparables.Le résultat opérationnel a chuté de 22,2% à 2,304 milliards d'euros en raison du coût des catastrophes naturelles et de l'impact du Covid-19. Allianz précise que le Covid-19 a pesé sur sa performance opérationnelle à hauteur de 0,7 million d'euros, dont 0,4 milliard pour l'assurance dommages et 0,3 milliard pour l'assurance vie.Le ratio combiné de la division P&C (assurances dommages et habitations) est de 97,8%, en hausse de 4,1 points. Il a été obéré à hauteur de 3,6 points par les catastrophes naturelles contre 1,1 point au premier trimestre 2019. Il est plus élevé de 60 points par rapport au consensus, sachant que plus cet indicateur de référence est inférieur à 100% et plus l'activité est rentable.Le résultat opérationnel de la division Vie/santé a chuté de 25,3% à 819 millions d'euros en raison de la dépréciations d'actifs due à la chute des marchés. En revanche, la marge technique a augmenté de 37,5% à 410 millions d'euros.Les revenus de la gestion d'actifs sont en hausse de 12,5% à 1,8 milliard d'euros pour un résultat opérationnel en progression de 18,6% à 679 millions d'euros d'euros. La gestion d'actifs a bénéficié d'une hausse de l'encours moyen par rapport au premier trimestre 2019.Le ratio de capitalisation Solvabilité II atteint 190% à la fin du premier trimestre, en repli de 22 points par rapport à la fin de l'année 2019.Du fait du Covid-19, l'assureur allemand a retiré fin avril son objectif 2020 d'un bénéfice opérationnel en hausse de 4,3% à 12 milliards d'euros, plus ou moins 500 millions.Ce dernier s'entendait hors évènements imprévus, crises ou catastrophes naturelles...Un nouvel objectif sera communiqué lorsqu'il sera possible d'évaluer l'impact de la pandémie.