Allianz RE : hausse de 16% des actifs sous gestion

05/03/2020 | 09:56

Allianz Real Estate annonce avoir atteint le chiffre record de 73,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion à la fin de 2019, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente.



Les investissements Equity ont augmenté de 20 % pour atteindre 52,9 milliards d'euros, tandis que le portefeuille de financements immobiliers a atteint 20,7 milliards d'euros, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.



' Si l'Europe est restée son plus grand marché dans l'ensemble, avec un total d'actifs en hausse de 14 % à 48,9 milliards d'euros, la croissance a été particulièrement prononcée dans la région Asie-Pacifique, qui a augmenté de 83 % à 5,5 milliards d'euros ' indique la direction.



' La diversification reste un élément fondamental de notre succès, comme en témoignent notre croissance en Asie, la solidité de nos activités de dette aux États-Unis et en Europe et notre portefeuille logistique, qui a augmenté de 36 % pour atteindre 7,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion', a déclaré François Trausch, PDG et Directeur des Investments d'Allianz Real Estate.



