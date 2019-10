Allianz Real Estate : hausse solide des actifs sous gestion

09/10/2019 | 12:41

Allianz Real Estate, le gestionnaire d'actifs et d'investissements immobiliers du Groupe Allianz, annonce ce mercredi avoir atteint 67,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion à la fin juin 2019.



Cela correspond à une hausse de 3,6 milliards depuis le début de l'année. 'Cette croissance est, d'une part, le fruit d'une expansion continue en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique et d'autre part, d'une diversification des classes d'actifs, des secteurs et des stratégies de placement', précise le gestionnaire.



S'agissant de ses perspectives, Allianz Real Estate précise viser 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici 2024.





