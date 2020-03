Allianz Suisse améliore sa performance financière en 2019

Zurich (awp) - L'assureur Allianz Suisse est parvenu à améliorer ses résultats à tous les niveaux l'an dernier. La filiale helvétique du groupe allemand a notamment bénéficié d'un recul des sinistres et d'un effet fiscal positif.

Les primes brutes encaissées par la société basée à Wallisellen, près de Zurich, ont augmenté de 4,3% à 3,9 milliards de francs suisses en 2019, a précisé Allianz Suisse vendredi dans un communiqué.

Alors que l'assurance dommage a enregistré une faible croissance des primes de 0,5% à 2,0 milliards, l'assurance vie a enregistré une solide progression de 8,8% à 1,9 milliard, notamment portée par les affaires nouvelles dans les solutions collectives.

L'entreprise a bénéficié d'une plus faible sinistralité liée aux catastrophes naturelles et son ratio combiné, le rapport entre les primes encaissées et les frais déboursés, dans l'assurance dommage s'est amélioré de 1,2 point de pourcentage à 90,5%.

Alors que le coût des prestations d'assurance a quasiment stagné (-0,2%) à 1,7 milliard de francs suisses, les frais d'exploitation se sont contractés de 4,6% à 571,6 millions.

Cette baisse a eu un effet positif sur le résultat d'exploitation qui s'est amélioré de 5,2% à 360,3 millions de francs suisses, malgré un repli (-1,0%) du produit des placements. Le bénéfice net a quant à lui été porté par des éléments fiscaux exceptionnel. Il a progressé de 8,1% à 294,4 millions.

Allianz Suisse n'a pas apporté de précision sur ses objectifs en 2020.

