Allianz : acquisition d'un portefeuille d'actifs au Japon

04/10/2019 | 14:27

Allianz Real Estate a signé un contrat de vente avec Blackstone Managed Funds pour l'acquisition d'un portefeuille d'actifs résidentiels d'habitation collective au Japon. L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre 2019.



Le portefeuille comprend 82 actifs - 4 600 unités couvrant un total de 160 000 m2 de surface locative nette. 78 des 82 actifs sont situés dans les quatre villes principales du Japon : Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka.



A la fin juin 2019, les actifs résidentiels représentent 9,8 milliards d'euros des 67,1 milliards d'euros du portefeuille global d'Allianz Real Estate.



Un taux d'occupation actuel de 97 % et une base de locataires diversifiée offrent une certaine stabilité au portefeuille.



' Le Japon est le troisième marché résidentiel d'habitation collective mondial, soutenu par une forte tendance à l'urbanisation et une offre de logements nette limitée dans ces quatre grandes villes ', déclare Rushabh Desai, PDG d'Allianz Real Estate pour l'Asie et le Pacifique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.