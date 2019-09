Allianz : acquisition d'un programme de bureaux à Berlin

12/09/2019 | 09:49

Allianz Real Estate annonce l'acquisition d'un nouveau programme de développement de bureaux à Berlin, auprès de EDGE Technologies, dans le cadre d'une transaction pour le compte d'une joint-venture entre plusieurs entités d'Allianz et Universal-Investment.



'L'acquisition de EDGE East Side Berlin est la première prise de participation dans laquelle Allianz Real Estate a acquis et gérera un actif pour le compte d'un investisseur institutionnel tiers souhaitant investir aux côtés d'Allianz', souligne-t-il.



Cet immeuble de bureaux de 35 étages à Berlin, dans le quartier de Mediaspree, développera une surface locative de 65.000 m² dotée de la meilleure note environnementale. Lorsqu'il sera achevé en 2023, le bâtiment sera l'un des plus high-tech de Berlin.



