Allianz : acquisition de bureaux berlinois avec Quest

16/07/2019 | 10:20

Allianz Real Estate et Quest Investment Partners, associés dans le cadre d'une nouvelle joint-venture à 50/50, annoncent l'acquisition de Focus Teleport, complexe de bureaux entièrement loués au coeur de Berlin, qui sera restructuré et repositionné.



Il s'agit de leur deuxième partenariat de ce type (après l'acquisition de l'Überseehaus à Hambourg en juillet 2018), leur permettant d'acquérir ce complexe de bureaux pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance du groupe Allianz.



Focus Teleport, situé dans le quartier de bureaux d'Alt-Moabit à Berlin, développe une superficie de près de 30.000 m² sur neuf immeubles, loués notamment par de grandes entreprises du secteur des TMT ainsi que par des organismes du secteur public.



