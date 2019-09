Allianz : hausse du financement du centre Parndorf

30/09/2019 | 09:22

L'assureur allemand Allianz annonce avoir augmenté de 93 millions d'euros le financement accordé à McArthurGlen et Simon Property Group, propriétaires du centre commercial McArthurGlen Designer Outlet Parndorf en Autriche.



Ce nouveau financement porte l'engagement total d'Allianz à 185 millions d'euros, incluant le prêt initial accordé en 2015. Le financement, qui couvre les phases 3 et 4 du projet, a été réalisé par son bras d'investissement immobilier Allianz Real Estate.



Parndorf est un centre outlet dédié aux marques haut de gamme, situé en dehors de Vienne, près de la frontière avec la Hongrie et la Slovaquie. Allianz Real Estate a aussi financé les centres outlet McArthurGlen de Roermond (Pays-Bas) et Noventa di Piave (Italie).



