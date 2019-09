Allianz : nomination en analyse quantitative chez Pimco

06/09/2019 | 14:57

Pimco, filiale de gestion obligataire de l'assureur allemand Allianz, indique avoir recruté Nick Granger en tant que managing director et gérant de portefeuilles, analyse quantitative. Il rejoindra la société au premier trimestre 2020.



Basé à Newport Beach (Californie), il rapportera à Mihir Worah, managing director et chief investment officer - asset allocation and real return. Il dirigera l'équipe analyse quantitative et collaborera avec les plus de 255 gérants de portefeuilles de la société.



Auparavant chief investment officer de Man AHL et membre du comité exécutif de Man Group, Nick Granger a assuré la fonction de gérant de portefeuilles dans le cadre du programme phare multi-stratégies systématique de Man AHL.



