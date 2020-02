Allianz : prêts pour deux opérations immobilières en Espagne

06/02/2020 | 11:23

Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe d'assurances allemand, indique avoir financé deux acquisitions distinctes en Espagne pour une valeur totale de plus de 310 millions d'euros.



Ainsi, le gestionnaire d'actifs et d'investissements immobiliers a octroyé plus de 180 millions d'euros au principal gestionnaire européen de centres commerciaux ECE pour son acquisition de l'actif commercial INTU Asturias à Oviedo.



Fin 2019 à Madrid, Allianz Real Estate a aussi conclu un prêt de 134 millions d'euros pour financer l'acquisition par Starwood Capital de Las Mercedes, un parc de neuf immeubles de bureaux situé à proximité de l'aéroport de Barajas, dans l'est de la ville.



