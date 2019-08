Allianz : rachète des activités au Brésil

23/08/2019 | 17:09

Le groupe Allianz annonce ce jour le rachat des activités d'assureur automobile et dommages de SulAmerica au Brésil, opération qui lui permettra de devenir “l'un des trois plus grands assureurs de l'assurance dommages” dans le pays.



“Cette transaction positionne Allianz comme le numéro 2 de l'assurance automobile. Elle soutient la stratégie de croissance d'Allianz sur des marchés clés”, commente le groupe allemand.



En attendant les diverses approbations réglementaires, la finalisation de l'opération est prévue dans les 12 prochains mois. Le montant évoqué de celle-ci est d'environ 667 millions d'euros.





