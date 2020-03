Allianz : rapprochement de PIMCO et d'Allianz Real Estate

11/03/2020 | 09:09

Allianz a annoncé son intention de combiner les expertises de PIMCO, l'un des premiers gestionnaires de placements obligataires au monde, et d'Allianz Real Estate, le gestionnaire 'immobilier captif de Allianz avec plus de 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



' Cette décision de transfert interne est proposée pour renforcer sa capacité en gestion alternatives en créant l'un des plus grands gestionnaires immobiliers au monde. Il gérera plus de 100 milliards d'euros de biens immobiliers ' core ', ' value-add ' et ' opportunistes ' en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique ' indique le groupe.



' Les organisations respectives sont complémentaires en termes de géographie, de produits, de couverture des investisseurs, de personnel et d'expertise ' rajoute le groupe.



