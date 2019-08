Allreal étoffe ses recettes et ses résultats, objectifs annuels relevés

Zurich (awp) - La société immobilière et entreprise générale Allreal a connu un premier semestre solide. Les revenus locatifs ont dépassé les 100 millions de francs suisses et les revalorisations ont frôlé les 30 millions. Forte de cette performance supérieure aux attentes, la direction a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Dopés par l'apport de deux nouveaux immeubles au portefeuille, les revenus locatifs ont atteint 102,6 millions, en hausse de 4,8% par rapport au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires total a progressé de 5,5% sur un an à 281,5 millions.

A elles seules, les revalorisations se sont montées à 29,7 millions (+21,1%), précise Allreal mardi dans un communiqué. Au 30 juin, la valeur totale du portefeuille des immeubles de rendement se montait à 4,24 milliards et la valeur de marché des projets en construction 73,7 millions.

En termes de rentabilité, l'entreprise a quasiment stagné au niveau opérationnel à 92,1 millions de francs suisses - hors revalorisations - alors que le bénéfice semestriel a progressé de 4,1% à 63,8 millions.

La copie présentée par Allreal a dépassé à tous les niveaux les projections des analystes sondés par AWP. Au vu de ces résultats et des perspectives réjouissantes pour le deuxième semestre, la direction de l'entreprise a relevé ses objectifs annuels et ne vise plus un résultat opérationnel "similaire" mais "supérieur" à celui de 2018.

buc/al