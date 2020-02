Almirall : Crédit Suisse confirme son opinion

25/02/2020 | 11:27

La société pharmaceutique a déclaré que l'EBITDA s'élevait à 304,2 millions d'euros à fin 2019, en hausse de 43% par rapport à l'année précédente, atteignant ses prévisions qu'il avait annoncées après le premier semestre.



Crédit Suisse estime que les résultats 2019 sont mitigés et que les objectifs sur 2020 déçoivent. ' Le chiffre d'affaires est globalement conforme au consensus mais l'EBITDA est 6% en dessous des attentes '.



Pour 2020, Almirall a déclaré s'attendre à une croissance des ventes nettes faible et un EBITDA atteignant 260 à 280 millions d'euros.



' Pour 2020, nous réduisons nos perspectives sur les ventes et augmentons les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux. Pour 2021-2025, nous réduisons le BPA en moyenne de 2% '.



Crédit Suisse réitère sa recommandation à la vente sur le titre et son objectif de cours de 20 E.



' Nous reconnaissons qu'il faudra du temps aux investisseurs pour retrouver des éléments positifs suite à des indications plus faibles que prévu et des craintes sur la trajectoire des moteurs de croissance '.



