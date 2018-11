Almirall : EBITDA 9 mois en hausse de 49%

12/11/2018 | 09:53

Au 30 septembre 2018, le groupe pharmaceutique Almirall a fait état d'un EBITDA de 149,5 millions d'euros et de revenus de 584 millions, à comparer à 100,1 et 561,6 millions respectivement sur la même période un an plus tôt.



L'EBITDA progresse ainsi de 48,7% à taux de change constant, et les revenus de +4,7%.



De même, les ventes nettes augmentent de 6,1% à changes constants, portées à 541,4 millions d'euros.



'Ces résultats laissent Almirall en bonne voie pour atteindre ses objectifs récemment mis à jour, à savoir un EBITDA sur l'année complète en croissance de plus de +30%', commente le groupe espagnol.





