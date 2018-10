Almirall : le Seysara approuvé par la FDA

02/10/2018 | 17:54

Almirall annonce ce jour que le Seysara, son traitement contre l'acné modérée à sévère, vient d'être approuvé par la Food and Drug Administration américaine.



Le Seysara est destiné aux patients âgés de plus de 9 ans. Il faisait partie du portefeuille clinique dermatologique d'Allergan, dont Almirall a fait récemment l'acquisition aux États-Unis.



Il se présente sous la forme d'un comprimé oral, à prendre une fois par jour pendant ou en dehors des repas. Il doit être lancé en janvier 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.