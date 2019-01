Almirall : nomination d'une nouvelle directrice numérique

04/01/2019 | 14:12

Le fabricant de médicaments espagnol Almirall annonce la nomination de Francesca Domenech Wuttke comme nouvelle directrice numérique (chief digital officer) et membre du conseil de direction du groupe.



Reportant directement au directeur général Peter Guenter, elle sera en charge du développement et de l'exécution de la stratégie numérique de bout en bout, considérée par Almirall comme un pilier clé de son succès futur.



Ces dernières années, Francesca Domenech Wuttke a dirigé des investissements européens pour le Global Health Innovation Fund, bras de capital-risque du géant américain de la santé Merck & Co (MSD hors Amérique du Nord).



