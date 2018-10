Alnylam Pharmaceuticals : Hochschulmedizin Zurich et Alnylam organisent une conférence concernant une médecine innovante sur la découverte et les applications cliniques de l'ARN interférence (ARNi)

– Le Professeur Phillip Sharp, lauréat du Prix Nobel, Ph.D.,va co-animer une conférence –

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), société leader dans le domaine des thérapies par RNAi, et Hochschulmedizin Zurich, qui coordonne la recherche médicale entre des institutions universitaires et médicales de Zurich, ont annoncé conjointement que la conférence inaugurale de la nouvelle série de conférences sur les médicaments innovants se tiendra aujourd'hui à Zurich.

La conférence est co-animée par le professeur Phillip Sharp, Ph.D., lauréat du prix Nobel, par l'Institut Koch de recherche sur le cancer intégré du Massachusetts Institute of Technology et par le Dr Akshay Vaishnaw, MD, PhD, responsable de la recherche et du développement chez Alnylam, qui partageront leurs points de vue uniques sur la découverte et les applications cliniques de l'ARN interférence (ARNi). L'ARNi est un processus cellulaire naturel d'extinction génique qui régule l'expression génique. Sa découverte en 1998 a été annoncée comme une avancée scientifique révolutionnaire en matière de compréhension de la régulation des gènes dans les cellules. Plus récemment, le développement de thérapies par ARNi représente une nouvelle catégorie de médicaments prometteuse pouvant exploiter le processus biologique naturel de l'ARNi produit dans nos cellules afin de cibler spécifiquement les précurseurs génétiques responsables de certaines maladies.

Environ 150 délégués, dont des professeurs de l’ETH de Zurich, de l’Université de Zurich (UZH) et des quatre hôpitaux de l’Université, doivent assister à cette conférence.

« C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole lors de cette conférence inaugurale en partenariat avec Hochschulmedizin Zurich. L'ARNi a considérablement progressé depuis sa découverte initiale et représente actuellement l'une des frontières les plus prometteuses et aux progrès les plus rapides en matière de développement de médicaments et de biologie. Grâce à la collaboration entre les milieux universitaires et industriels en tant que communauté scientifique, nous pouvons exploiter le potentiel de la biotechnologie pour résoudre certains des plus grands enjeux médicaux de notre époque », a déclaré le professeur Sharp.

La série de conférences sur les médicaments innovants a été créée conjointement par Hochschulmedizin Zurich et Alnylam dans le but de maintenir et favoriser un dialogue entre le monde universitaire et les communautés scientifique et biotechnologique. Chaque conférence encouragera une appréciation des rôles tenus par la science fondamentale, la médecine et l'innovation en matière de soins aux patients atteints de maladies génétiques ou autres.

Le professeur Markus Stoffel, représentant de l’ETH / UZH et modérateur de l’événement, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’Alnylam nous apporte son soutien pour cette nouvelle série de conférences sur les médicaments innovants, ce qui nous offre l’occasion de discuter des enjeux, des opportunités et des processus du développement de médicaments innovants. La science de l'ARNi est un bon exemple car, non seulement, elle a transformé les sciences de la vie, mais elle représente également une approche totalement nouvelle de la découverte et du développement de médicaments ».

À propos de la conférence inaugurale

Le programme de la conférence inaugurale sur les médicaments innovants a été élaboré par un comité directeur scientifique indépendant composé d'experts cliniques, présidé par le professeur Markus Stoffel, MD PhD de l'Institut de biologie moléculaire de l'ETH et de l'UZH. Les délégués seront présentés par le professeur Phillip A. Sharp, PhD (lauréat du prix Nobel), l'Institut Koch pour la recherche sur le cancer intégré, le Massachusetts Institute of Technology, et le Dr Akshay Vaishnaw, MD, PhD, responsable de la recherche et du développement chez Alnylam.

Le Professeur Sharp et le Dr Vaishnaw discuteront de la découverte de l'ARNi et de son application actuelle destinée à soutenir la mise au point de médicaments innovants destinés au traitement des patients atteints de maladies rares graves mettant la vie en danger et pour lesquels les options de traitement sont actuellement limitées ou insuffisantes.

La conférence inaugurale aura lieu en mémoire du Dr Alex Leather (1976–2016), afin d'honorer et de perpétuer son esprit et son enthousiasme envers la science, la médecine et l'innovation.

À propos de l'ARNi

L'ARNi (ARN interférence) est un processus cellulaire naturel de silençage génique qui représente aujourd'hui l'une des frontières les plus prometteuses et aux progrès les plus rapides en matière de développement de médicaments et de biologie. Cette découverte a été annoncée comme « une des avancées scientifiques majeures comme il s'en produit environ une fois tous les dix ans » et a été récompensée par le prix Nobel 2006 de physiologie ou de médecine. En exploitant le processus biologique naturel de l'ARNi qui se produit dans nos cellules, une nouvelle catégorie plus importante de médicaments, appelée thérapie basée sur l'ARNi, se profile à l'horizon. De petits ARN interférents (petits ARNi), molécules qui interviennent dans la médiation de l'ARNi et qui constituent la plateforme thérapeutique d'ARNi d'Alnylam, fonctionne en amont des médicaments actuels en inhibant fortement l'ARN messager (ARNm), les précurseurs génétiques qui codent les protéines responsables de la maladie, les empêchant ainsi de les fabriquer. Il s’agit d’une approche révolutionnaire susceptible de transformer le traitement des patients atteints de maladies génétiques ou autres.

À propos de Hochschulmedizin Zurich (HMZ)

Hochschulmedizin Zurich est une plateforme commune aux deux institutions académiques de Zurich, l’Université de Zurich et l’ETH Zurich, ainsi qu'aux quatre hôpitaux de l’Université, destinée à promouvoir la recherche et l’enseignement au sein d’institutions situées au croisement de la recherche médicale fondamentale, des sciences de la vie, de l’ingénierie et de la recherche clinique et des soins médicaux. Le cadre universitaire zurichois offre un large éventail de savoir-faire dans plusieurs disciplines médicales et offre un potentiel unique en matière de recherche innovante, interdisciplinaire et translationnelle. Hochschulmedizin Zurich héberge plusieurs centres conjoints ainsi que les projets phares de HMZ, grands projets phares interdisciplinaires au caractère national et international pouvant faire des percées.

À propos d'Alnylam

Alnylam (Nasdaq: ALNY) est leader en matière de traduction de l’ARN interférence (ARNi) en une nouvelle classe de médicaments innovants et susceptibles d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies rares génétiques, cardiométaboliques, infectieuses hépatiques et du système nerveux nerveux central (SNC). Fondées sur une science récompensée par un prix Nobel, les thérapies basées sur l'ARNi consistent en une approche puissante, validée cliniquement, dans le traitement d'un large éventail de maladies débilitantes graves.

