Alpha MOS : Premier semestre 2018

GROUPE ALPHA MOS

Rapport financier semestriel 2018

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2018 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il estnotamment disponible sur le site de notre sociétéwww.alpha-mos.com

SOMMAIRE

4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SURL'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2018

Rapport financier semestriel 2018

2/34

1RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

1.1 EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE

Le 1ersemestre de l'exercice 2018, a été marqué par les événements suivants:

-Augmentation de capital

Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») s'est achevée le 23 avril 2018.

A l'issue de la période de souscription, 13.304.979 Actions Nouvelles ont été demandées, sur12.557.052 Actions Nouvelles offertes :

- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 10.588.482 Actions Nouvelles, soit 84,32 % du nombre d'Actions Nouvelles offertes,

- les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 2.716.497 Actions Nouvelles,

- soit une demande représentant un taux de souscription de 105,96% du nombre d'Actions Nouvelles offertes.

La société a choisi d'exercer la clause d'extension à hauteur de 299 K€ portant le produit brut total de 5.022.820,80 € à 5.321.991,60 €.

Par conséquent, les demandes de souscription à titre réductible ont été servies en totalité

Le montant final brut de l'opération s'élève à 5.321.991,60 euros et se traduit par la création de 13.304.979 actions nouvelles émises le 2 mai 2018. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles est intervenu le 2 mai 2018.

A l'issue de cette opération, le capital social d'Alpha MOS est composé de 46.790.453 actions dont 83,45% du capital social et 79,05% des droits de vote sont détenus par le concert existant entre le FPCI JOLT TARGETED OPPORTUNITIES, représenté par sa société de gestion Jolt Capital et la société AMBROSIA INVESTMENTS AM SàRL.

-

Partenariat avec Coca-cola

Le Groupe a annoncé le 28 juin 2018 qu'il avait terminé avec succès la phase finale des tests de boissons Coca-Cola à Charlotte, en Caroline du Nord, grâce à l'utilisation de sa technologie Heracles QA.

-

Projets de développement

Le Groupe a constaté au 30 juin 2018, une dépréciation de 104 K€ au titre de deux projets dedéveloppement qui ont été arrêté au cours du semestre.

1.2 RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Au 1er semestre 2018, Alpha MOS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de1 594 K€ en baisse de(514) K€ par rapport à la même période de l'année précédente.

Ce ralentissement d'activité constaté sur le premier semestre s'explique en partie par l'attentesuscitée chez nos clients par les annonces faites sur les lancements de nos nouveaux produits Heracles Néo et Heracles QA. Ceux-ci sont maintenant commercialisés depuis le mois d'avril 2018 etrépondent aux besoins de nos clients grands comptes notamment en terme de contrôle qualitéproduit, comme l'illustre le succès récent avec Coca-Cola aux USA.

Alpha MOS a annoncé le 28 juin 2018 avoir terminé la phase finale des tests de boissons Coca-Cola à Charlotte, en Caroline du Nord, grâce à l'utilisation de sa technologie Heracles QA.

L'objectif des tests était de déterminer la capacité et la répétabilité de la solution d'assurance qualité

Heracles QA pour détecter la présence de "mauvais goûts" utilisés par Coke Consolidated pour l'assurance qualité des boissons dans leurs installations de production. Le but du test est de démontrer que la solution d'assurance qualité Heracles QA satisfait et dépasse toutes les exigences du programme sensoriel de production de Coca-Cola et qu'elle est conforme à toutes les exigences de Coca-Cola en matière de qualité et de production du produit, en termes de performances et de facilité d'utilisation. Un communiqué de presse détaillant ce succès est disponible sur le site internet de la société.

Le résultat opérationnel s'établit à -2 146 K€ contre une perte de-841 K€ au 1er semestre 2017.

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -1 994 K€,contre -1 319 K€ un an auparavant.

1.3 EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS AU 30 JUIN 2018

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement au 30 juin 2018.

1.4 PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Les informations relatives aux parties liées sont présentées en note 29 des annexes aux comptes consolidés.

1.5 FACTEURS DE RISQUE

Les informations relatives aux facteurs de risques sont présentées en note 31 des annexes aux comptes consolidés.

2

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES

2.1 ETATS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIERE

ACTIFen K€ Note s 30/06/2018 31/12/2017

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition Immobilisations corporelles Immobilisations financières Autres actifs non courants

7

2 094 -1 851 -

8 9 10

397 293

177 178

- 114

TOTAL I

2 668

2 436

Actifs courants

Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants

Trésorerie et équivalents

11

1 012 762

12464 795

14 15

1 213 5 368

1 088

2 561

TOTAL II

8 057

5 206

TOTAL DE L'ACTIF

10 725

7 642

Rapport financier semestriel 2018

5/34