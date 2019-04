Alpha MOS : Résultats annuels 2018

A) COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

A-1) Compte de résultat annuel

En K€ -Normes IFRS 2017 2018 Variation Produits des activités ordinaires 4 054 3 534 -520 Autres produits des activités courantes 940 993 53 Variation de stock -11 213 224 Achats consommés -1 763 -1 843 -80 Charges de personnel -3 074 -3 514 -440 Charges externes et autres charges -2 990 -2 957 33 Impôts et taxes -69 -57 12 EBITDA -2 913 -3 631 -718 Dotations (amortissements et provisions) -144 -1 829 -1 685 Résultat opérationnel courant -3 057 -5 460 -2 403 Autres charges -21 -109 -88 Autres produits des activités courantes 174 69 -105 Résultat opérationnel -2 904 -5 500 -2 596 Résultat financier -770 149 919 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -3 674 -5 351 -1 677 Impôts sur les bénéfices 2 -2 Résultat de l'ensemble consolidé -3 672 -5 351 -1 679 Part revenant aux minoritaires -90 90 Résultat net part du groupe -3 582 -5 351 - 1 769

Le chiffre d'affaires consolidé s'établi à 3.534 K€ sur l'ensemble de l'année 2018, en baisse de -13% par rapport l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'année est marqué par l'abandon de certains produits non stratégiques initié en 2017 et la réorganisation de l'activité commerciale en Europe et en Chine qui a commencé à produire ses effets sur l'activité au second semestre. En S2, le chiffre d'affaires est en hausse de 22% par rapport à S1 2018 et stable par rapport à S2 2017.

Au cours de l'année, la société a déployé progressivement ses nouvelles solutions automatisées d'analyse sensorielle sur les sites de production de ses clients du marché agroalimentaire, en capitalisant notamment sur le partenariat stratégique avec Coca-Cola Bottling Co. Consolidated, annoncé en juin dernier.

Les achats consommés s'élèvent à 1.843 K€ contre 1.763 K€ au 31 décembre 2017.

Les charges de personnel ressortent à 3.514 K€ en hausse de 440 K€ par rapport à l'année 2017.

Les autres charges externes s'élèvent à 2.957 K€ contre 2.990 K€ au 31 décembre 2017.

L'EBITDAde l'année 2018 ressort à (3.631) K€ en baisse de (718) K€ par rapport à l'exercice précédent, et est directement impacté d'une part par la baisse de l'activité et d'autre part par le maintien des dépenses de recherche et développement

à un niveau élevé sur l'exercice 2018.

En effet, malgré la baisse d'activité, le Groupe a décidé de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé 2.109 K€ de dépenses directes de R&D sur l'exercice.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent (1.829) K€ contre 144 K€ en 2017 et intègrent une provision de 1.567 K€, pour dépréciation des actifs relatifs à l'activité en application de la norme IAS 38, compte tenu de l'absence de visibilité à ce jour sur le financement.

Le résultat financier ressort à +149 K€ contre (770 K€) en 2017 du fait de l'impact positif des taux de change contrairement à 2017.

Le résultat net part de Groupe s'établi à (5.351) K€, en baisse de (1.769) K€ par rapport à l'exercice précédent.