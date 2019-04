Alpha MOS : dévoile dévoile son plan stratégique 2019-2021

Toulouse, le 05 avril 2019

Alpha MOS dévoile son plan stratégique 2019-2021

pour accélérer son développement dans la FoodTech et la MedTech

En s'appuyant surson savoir-faire technologique unique en matière d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV), Alpha MOS entend :

•Sur le marché agroalimentaire (dit « FoodTech ») :capitaliser sur le succès de ses solutions industrielles de contrôle de la qualité de production de ses clients grands comptes ;

•Sur le marché de la santé (dit « MedTech ») :déposer auprès de la FDA1, le dossier de pré-soumission de sa plateforme de mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (le diabète étant la première application), développée notamment par sa filiale BOYDSense, en vue de sa commercialisation sur le marché américain ;

•Viser les objectifs suivants pour 2021 :

Agroalimentaire :chiffre d'affaires supérieur à 15M€ et marge EBITDA supérieure à 15%.

Santé :lancement par BOYDSense du premier produit avec un partenaire MedTech.

Alpha MOS (Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062804 - ALM), leader dans l'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV), annonce aujourd'hui son plan stratégique2019-2021.

Sous l'impulsion de son équipe dirigeante et de ses actionnaires de référence (Jolt Capital et Ambrosia Investments), la société a initié mi-2017 un profond recentrage stratégique et opérationnel afin de tirer pleinement parti de son savoir-faire technologique unique d'analyse des COV et des attributs sensoriels associés, de ses références commerciales nombreuses et de sa présence internationale.

Une société cumulant 25 années d'expérience et de savoir-faire technologique et industriel

Depuis 25 ans, Alpha MOS déploie des solutions d'analyse olfactive, gustative et visuelle et plus particulièrement d'identification et d'analyse des COV sur de multiples marchés et applications. Ces composants organiques sont des indicateurs pertinents tant pour l'assurance qualité des produits agroalimentaires que pour la mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (diabète, cancers, …).

Avec plus de 1 000 instruments d'analyse installés à travers le monde, Alpha MOS permet aux industriels et aux laboratoires de recherche de réaliser chaque jour des tests de qualité dans le développement et la fabrication de produits agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

Historiquement implantée à Toulouse et avec des filiales en Chine et aux Etats Unis, la société a réalisé plus de 95% de son activité à l'international au cours des dernières années. Elle développe également une plateforme de mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (diabète, cancer, …), notamment à travers BOYDSense, sa filiale américaine dédiée à la MedTech.

1U.S. Food & Drug Administration : Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux