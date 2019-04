Alpha Mos : Alpha MOS dévoile son plan stratégique 2019-2021

Alpha MOS dévoile son plan stratégique 2019-2021

pour accélérer son développement

dans la FoodTech et la MedTech

En s'appuyant sur son savoir-faire technologique unique en matière d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV), Alpha MOS entend :

Sur le marché agroalimentaire (dit « FoodTech ») : capitaliser sur le succès de ses solutions industrielles de contrôle de la qualité de production de ses clients grands comptes ;

Sur le marché de la santé (dit « MedTech ») : déposer auprès de la FDA1, le dossier de pré-soumission de sa plateforme de mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (le diabète étant la première application), développée notamment par sa filiale BOYDSense, en vue de sa commercialisation sur le marché américain ;

Viser les objectifs suivants pour 2021 :

Agroalimentaire : chiffre d'affaires supérieur à 15M€ et marge EBITDA supérieure à 15%.

Santé : lancement par BOYDSense du premier produit avec un partenaire MedTech.

Alpha MOS (Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804 - ALM), leader dans l'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV), annonce aujourd'hui son plan stratégique 2019-2021.

Sous l'impulsion de son équipe dirigeante et de ses actionnaires de référence (Jolt Capital et Ambrosia Investments), la société a initié mi-2017 un profond recentrage stratégique et opérationnel afin de tirer pleinement parti de son savoir-faire technologique unique d'analyse des COV et des attributs sensoriels associés, de ses références commerciales nombreuses et de sa présence internationale.

Une société cumulant 25 années d'expérience et de savoir-faire technologique et industriel

Depuis 25 ans, Alpha MOS déploie des solutions d'analyse olfactive, gustative et visuelle et plus particulièrement d'identification et d'analyse des COV sur de multiples marchés et applications. Ces composants organiques sont des indicateurs pertinents tant pour l'assurance qualité des produits agroalimentaires que pour la mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (diabète, cancers, …).

Avec plus de 1 000 instruments d'analyse installés à travers le monde, Alpha MOS permet aux industriels et aux laboratoires de recherche de réaliser chaque jour des tests de qualité dans le développement et la fabrication de produits agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

Historiquement implantée à Toulouse et avec des filiales en Chine et aux Etats Unis, la société a réalisé plus de 95% de son activité à l'international au cours des dernières années. Elle développe également une plateforme de mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (diabète, cancer, …), notamment à travers BOYDSense, sa filiale américaine dédiée à la MedTech.

Une avance technologique reconnue

L'avance technologique d'Alpha MOS résulte d'une expertise unique reposant sur dix familles de brevets en matière :

d'instruments de mesure combinant plusieurs disciplines (chimie, biochimie, fluidique, capteurs, électronique, firmware et software), et

de logiciel propriétaire combinant intelligence artificielle ainsi qu'une base de données référençant près de 100 000 molécules et plus de 2 000 attributs sensoriels.

Cette plateforme est utilisée chaque jour par des industriels et des laboratoires publics et universitaires pour réaliser le contrôle de qualité de produits en phase de développement, dans de multiples secteurs tels que l'agro-alimentaire, les cosmétiques ou encore la pharmacie.

De nouvelles solutions sur des segments prometteurs : FoodTech et MedTech

Mi-2017, la société a décidé de recentrer son activité sur le secteur agroalimentaire tout en élargissant son offre avec des solutions d'automatisation du contrôle de qualité adaptée aux sites de production de ses clients qui continuent aujourd'hui encore de recourir principalement à des panels sensoriels humains. Avec cette offre élargie automatisée - du développement du produit à sa production en masse - la société est désormais bien positionnée sur un marché qu'elle estime à 5 milliards de dollars.

En juin 2018, Alpha MOS a conjointement annoncé un partenariat stratégique avec Coca-Cola Bottling Co. Consolidated portant sur le déploiement de nouvelles solutions d'analyse olfactive et la normalisation de l'assurance qualité sur plusieurs sites de production. En automatisant et simplifiant radicalement leurs dispositifs et processus de test et d'analyse, Alpha MOS permet à ses clients d'améliorer significativement leur efficacité opérationnelle (tests objectifs, immédiats et fiables, moins de coûts de non qualité et accroissement du rendement), tout en améliorant les conditions de travail de leurs employés sur les sites de production. Enfin, en garantissant la qualité olfactive, gustative ou visuelle de leurs produits, Alpha MOS contribue également à protéger la réputation de ses clients auprès des consommateurs.

En parallèle, la société s'est appuyée sur son savoir-faire technologique unique pour développer, notamment à travers sa filiale américaine BOYDSense, une plateforme miniaturisée d'analyse des COV de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques, avec le diabète comme première application. BOYDSense a ainsi mis au point la première plateforme non invasive de mesure de glucose qui pourrait transformer la vie de millions de diabétiques à travers le monde. Pour l'accompagner sur ce marché global des appareils de mesure du glucose évalué à 10 milliards de dollars, la société a constitué un comité scientifique d'experts américains en endocrinologie, diabète et santé comportementale.

Au cours de l'année 2018, BOYDSense a réalisé avec succès une étude clinique au Royaume Uni, portant sur plus de 100 patients. Elle a ainsi pu identifier des COV pertinents et établir une corrélation entre ces résultats et le niveau de glucose mesuré par les méthodes traditionnelles de test sanguin. Avec cette étude, BOYDSense a franchi une étape significative dans le développement de sa plateforme qui présente l'avantage de combiner facilité d'utilisation et grande compétitivité économique.

Fort des premiers résultats positifs engrangés en 2018 suite à son recentrage sur ces deux segments de marché, Alpha MOS entend accélérer le déploiement de sa stratégie pour profiter pleinement de son avance technologique, à travers son plan 2019-2021.

FoodTech : un plan d'action solide pour tirer pleinement parti d'un positionnement à présent prouvé.

Pour atteindre ses nouvelles ambitions sur ce segment d'activité, Alpha MOS a défini des priorités qui lui permettront d'accélérer son développement pour générer une croissance rentable, articulées autour de 3 axes :

Accélérer le déploiement de ses solutions automatisées de mesure de la qualité dédiées aux sites de production du TOP100 des industriels de l'agroalimentaire ;

Conclure des partenariats stratégiques avec des grands comptes de l'agroalimentaire, à l'image de ce qui a été fait avec Coca-Cola Bottling Co. Consolidated ;

Poursuivre ses investissements en Recherche et Développement pour apporter encore plus d'automatisation et de valeur ajoutée à travers l'évolution de ses instruments, de son software, et de son offre de services.

La société étudie les moyens de financement pour permettre la mise en œuvre de ce plan d'action.

Objectifs 2021 MedTech : une feuille de route claire pour certifier et commercialiser les premiers appareils de mesure de glucose non invasifs.

Fort des résultats positifs de sa première étude clinique, Alpha MOS a défini quatre priorités qui lui permettront d'accélérer le développement de cette nouvelle plateforme à travers une approche pragmatique et progressive qui requerra le soutient de partenaires MedTech, encore à identifier :

Déposer auprès de la FDA, le dossier de pré-soumission de sa plateforme de mesure non invasive de l'évolution de maladies chroniques (le diabète étant la première application), dans les 12 prochains mois ;

Cibler en priorité le marché américain, estimé à 2 milliards de dollars, qui offre des conditions de mise sur le marché plus favorables ;

Déployer, à partir de mi-2019, des tests avec son prototype auprès de sociétés américaines privées d'assurance et de services aux assureurs ;

Effectuer des tests cliniques et obtenir la certification FDA pour assurer le lancement du produit et de sa production en 2021.

Dans ce contexte, sur le segment FoodTech, Alpha MOS s'est fixé comme objectif d'accélérer la croissance pour atteindre, en 2021, un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros et une marge EBITDA supérieure à 15%. La société entend tirer pleinement parti du levier opérationnel de son business model, avec une structure fabless et une base actuelle de coûts opérationnels principalement fixes maîtrisée et prête à absorber la croissance future.

Sur le segment MedTech, BOYDSense vise le lancement de la production en 2021, en s'appuyant sur un modèle d'affaires de vente sous licence, avec des partenaires MedTech.

La société et ses actionnaires de référence étudient les moyens de financement les plus adaptés pour permettre la mise en œuvre de son plan stratégique 2019/2021.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0000062804-ALM) spécialiste de l'analyse sensorielle, est leader mondial du déploiement de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé projet « Micro capteurs »). Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés « FoodTech » et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielle « MedTech », notamment à travers sa filiale BOYDSense.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

1 U.S. Food & Drug Administration : Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux

