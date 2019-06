Alpha Mos : Mise à disposition du document de référence 2018

Alpha Mos (la « Société ») annonce que son Document de Référence 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des Marché Financiers (AMF) le 13 juin 2019, sous le numéro D.19-0564.

Ce document (en français) est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir des sites Internet de l'AMF www.amf- france.org et de la Société http://www.alpha-mos.com.

Des exemplaires du Documents de Référence sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé Immeuble Le Colombus - 4, rue Brindejonc des Moulinais, ZAC de la Grande Plaine - 31 500 Toulouse,.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0000062804-ALM) spécialiste de l'analyse sensorielle, est leader mondial du déploiement de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé projet « Micro capteurs »). Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés « FoodTech » et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielle « MedTech », notamment à travers sa filiale BOYDSense.

Pour plus d'informations : WWW . ALPHA - MOS . COM ou 05 62 47 53 80

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations Communiqué intégral et original au format PDF :

