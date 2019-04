Alpha Mos : Résultats annuels 2018

2018 : UNE ANNEE DE TRANSITION

Une performance opérationnelle et financière marquée par le pivot stratégique initié mi-2017 :

Chiffre d'affaires consolidé : 3,53 M€ avec accélération au second semestre 2018 (1,94 M€ ou +22% par rapport au premier semestre 2018),

EBITDA consolidé : (3,6) M€ reflétant l'accélération des coûts de Recherche & Développement et de Marketing et une gestion disciplinée des autres charges opérationnelles.

Premières réalisations du pivot stratégique sur les deux segments d'activité :

FoodTech : Le lancement de la nouvelle solution d'analyse sensorielle automatisée pour les usines de production : l'Heracles QA ; Le partenariat stratégique avec Coca-Cola Bottling Co. Consolidated annoncé conjointement en juin 2018 ; La reprise de l'activité commerciale au second semestre.

MedTech : Une étude clinique réalisée au Royaume Uni en vue de développer une plateforme de mesure non invasive du taux de glucose dans le sang, portant sur plus de 100 patients, a permis de démontrer la corrélation entre les mesures des COV de l'haleine et les résultats des tests sanguins traditionnels.



La société publie également ce jour, un communiqué de presse sur son plan stratégique 2019-2021 qui donne plus de détails sur ces réalisations.

Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites du projet d'état financier revu arrêté par le conseil d'administration et seront détaillées dans le rapport financier audité qui sera disponible au plus tard le 30 avril prochain.

A) COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

A-1) Compte de résultat annuel

En K€ - Normes IFRS 2017 2018 Variation Produits des activités ordinaires 4 054 3 534 -520 Autres produits des activités courantes 940 993 53 Variation de stock -11 213 224 Achats consommés -1 763 -1 843 -80 Charges de personnel -3 074 -3 514 -440 Charges externes et autres charges -2 990 -2 957 33 Impôts et taxes -69 -57 12 EBITDA -2 913 -3 631 -718 Dotations (amortissements et provisions) -144 -1 829 -1 685 Résultat opérationnel courant -3 057 -5 460 -2 403 Autres charges -21 -109 -88 Autres produits des activités courantes 174 69 -105 Résultat opérationnel -2 904 -5 500 -2 596 Résultat financier -770 149 919 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -3 674 -5 351 -1 677 Impôts sur les bénéfices 2 -2 Résultat de l'ensemble consolidé -3 672 -5 351 -1 679 Part revenant aux minoritaires -90 90 Résultat net part du groupe -3 582 -5 351 - 1 769

Le chiffre d'affaires consolidé s'établi à 3.534 K€ sur l'ensemble de l'année 2018, en baisse de -13% par rapport l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'année est marqué par l'abandon de certains produits non stratégiques initié en 2017 et la réorganisation de l'activité commerciale en Europe et en Chine qui a commencé à produire ses effets sur l'activité au second semestre. En S2, le chiffre d'affaires est en hausse de 22% par rapport à S1 2018 et stable par rapport à S2 2017.

Au cours de l'année, la société a déployé progressivement ses nouvelles solutions automatisées d'analyse sensorielle sur les sites de production de ses clients du marché agroalimentaire, en capitalisant notamment sur le partenariat stratégique avec Coca-Cola Bottling Co. Consolidated, annoncé en juin dernier.

Les achats consommés s'élèvent à 1.843 K€ contre 1.763 K€ au 31 décembre 2017.

Les charges de personnel ressortent à 3.514 K€ en hausse de 440 K€ par rapport à l'année 2017.

Les autres charges externes s'élèvent à 2.957 K€ contre 2.990 K€ au 31 décembre 2017.

L'EBITDA de l'année 2018 ressort à (3.631) K€ en baisse de (718) K€ par rapport à l'exercice précédent, et est directement impacté d'une part par la baisse de l'activité et d'autre part par le maintien des dépenses de recherche et développement à un niveau élevé sur l'exercice 2018.

En effet, malgré la baisse d'activité, le Groupe a décidé de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé 2.109 K€ de dépenses directes de R&D sur l'exercice.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent (1.829) K€ contre 144 K€ en 2017 et intègrent une provision de 1.567 K€, pour dépréciation des actifs relatifs à l'activité en application de la norme IAS 38, compte tenu de l'absence de visibilité à ce jour sur le financement.

Le résultat financier ressort à +149 K€ contre (770 K€) en 2017 du fait de l'impact positif des taux de change contrairement à 2017.

Le résultat net part de Groupe s'établi à (5.351) K€, en baisse de (1.769) K€ par rapport à l'exercice précédent.

A-2) Compte de résultat semestriel

A titre indicatif, le compte d'exploitation est présenté par semestre pour illustrer l'amélioration opérationnelle constatée au deuxième semestre 2018, en dépit du maintien du rythme soutenu des investissements en Recherche & Développement et en Marketing sur les deux segments d'activité de la société.

En K€ - Normes IFRS S1 2018 S2 2018 Variation Produits des activités ordinaires 1 594 1 940 346 Autres produits des activités courantes 508 485 -23 Variation de stock 79 134 55 Achats consommés -645 -1 198 -553 Charges de personnel -1 740 -1 774 -34 Charges externes et autres charges -1 708 -1 249 459 Impôts et taxes -30 -27 3 EBITDA -1 942 -1 689 253 Dotations (amortissements et provisions) -96 -1 733 -1 637 Résultat opérationnel courant -2 038 -3 422 -1 384 Autres charges -110 1 111 Autres produits des activités courantes 2 67 65 Résultat opérationnel -2 146 -3 354 -1 208 Résultat financier 117 32 -85 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -2 029 -3 322 -1 293 Impôts sur les bénéfices Résultat de l'ensemble consolidé -2 029 -3 322 -1 293 Part revenant aux minoritaires -35 35 Résultat net part du groupe -1 994 -3 357 -1 363

B) SITUATION BILANTIELLE AU 31 décembre 2018

B-1) Actif

ACTIF En K€ - Normes IFRS 31/12/2017 31/12/2018 ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles 1 851 787 Ecart d'acquisition Immobilisations corporelles 293 511 Immobilisations financières 178 180 Autres actifs non courants 114 TOTAL I 2 436 1 478 ACTIFS COURANTS Stock et en cours 762 1 023 Clients et comptes rattachés 795 385 Autres actifs courants 1 088 1 390 Trésorerie et équivalent 2 561 2 506 TOTAL II 5 206 5 304 TOTAL ACTIF 7 642 6 782

Les actifs non courants passent de 2.436 K€ fin 2017 à 1.478 K€ au 31 décembre 2018, en baisse de (958) K€, notamment en raison d'une dépréciation de (1.567) K€ passé sur les immobilisations incorporelles.

Au 31 décembre 2018, les immobilisations incorporelles sont de 787 K€.

Les actifs courants ressortent à 5.304 K€ contre 5.206 K€ au 31 décembre 2017, stable d'une année sur l'autre.

A l'issue de l'exercice, le groupe Alpha MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 2.506 K€.

B-2) Passif

PASSIF En K€ - Normes IFRS 31/12/2017 31/12/2018 CAPITAUX PROPRES Capital 6 697 9 358 Primes liées au capital 5 615 8 108 Réserves -5 175 -8 962 Ecart de conversion 204 -109 Résultat de l'exercice 3 582 -5 351 Total capitaux propres part du groupe 3 759 3 044 Intérêts minoritaires -301 TOTAL I 3 458 3 044 PASSIFS NON COURANTS Provision pour risques et charges 111 112 Passifs financiers à long terme 1 203 1 136 Autres passifs non courants 1 115 1 030 TOTAL II 2 430 2 278 PASSIFS COURANTS Passifs financiers à court terme 108 106 Fournisseurs et comptes rattachés 695 674 Autres dettes et comptes de régularisation 952 680 TOTAL III 1 755 1 460 TOTAL PASSIF 7 642 6 782

Les capitaux propres part du groupe ressortent à 3.044 K€ au 31 décembre 2018 contre 3.759 K€ au 31 décembre 2017. La perte de (5.351) K€ réalisée sur l'exercice a été compensé par l'augmentation de capital de 5.322 K€ réalisée en avril 2018.

Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2018 est de 674 K€ et les autres passifs courants s'élèvent à 680 K€, en légère baisse par rapport à l'exercice précédent.

Le niveau de trésorerie n'est pas suffisant au regard de l'actuel plan de développement opérationnel de la société pour financer l'activité au cours des douze prochains mois et notamment les besoins liés à la poursuite du développement du projet MedTech.

Afin de repousser au-delà des 12 prochains mois la date à laquelle la trésorerie disponible sera consommée, la société doit trouver, à court terme, de nouveaux financements. La société et ses actionnaires de référence étudient les moyens de financement les plus adaptés pour permettre la mise en œuvre de son plan stratégique 2019/2021.

Toutefois, il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation car, si ces actions n'étaient pas concrétisées, la société ne serait pas en mesure d'acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de ses activités.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0000062804-ALM) spécialiste de l'analyse sensorielle, est leader mondial du déploiement de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé projet « Micro capteurs »). Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés « FoodTech » et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielle « MedTech », notamment à travers sa filiale BOYDSense.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

