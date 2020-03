Alpha MOS (Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804 - ALM), est heureuse d'annoncer que nous avons obtenu la certification ISO 9001:2015, une norme internationalement reconnue qui garantit que nos produits et services répondent aux besoins de nos clients grâce à un système de gestion de la qualité efficace.

La certification concerne toutes les sociétés du groupe Alpha MOS (Toulouse), y compris les filiales Alpha MOS America (Maryland) et Alpha MOS Asia (Shanghai). La certification couvre toutes les activités commerciales, y compris le développement de produits, la commercialisation, la gestion de la fabrication et la vente de solutions d'analyse sensorielle.

Herve Martin, ancien Directeur Général d'Alpha MOS commente: “Cette certification ISO 9001:2015 est le résultat du changement organisationnel majeur initié en 2018, pour construire une société d'analyse sensorielle mondiale de premier plan.”

La norme ISO 9001:2015 est l'une des plus rigoureuses et des plus respectées au monde. Alpha MOS a été audité par Bureau Veritas Certification France, et a obtenu le certificat en février 2020. Avec l'obtention de la norme ISO 9001:2015 Alpha MOS confirme sa volonté constante de développer des instruments de pointe dédiés à l'analyse sensorielle dans les industries agroalimentaires et des boissons.

“Je suis très fier de l'équipe Alpha MOS pour cette réalisation. C'est la preuve de l'engagement de l'entreprise à assurer les plus hauts niveaux de qualité et de service à nos clients. Le maintien d'une accréditation ISO 9001:2015 garantit que nous disposons des processus et des systèmes nécessaires pour cela" a dit Pierre Sbabo, Directeur Général d'Alpha MOS.

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0000062804-ALM) spécialiste en instrumentation d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, l'industrie des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

