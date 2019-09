Alpha Mos : Résultats semestriels 2019 0 20/09/2019 | 18:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Au cours de sa réunion du 17 septembre 2019, le Conseil d'administration d'Alpha MOS (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0013421286-ALM) a arrêté les comptes semestriels 2019, clos le 30 juin 2019, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures de revue limitée des comptes sont effectuées et les commissaires aux comptes ont émis leur rapport. Le rapport financier semestriel 2019, incluant le rapport des commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la société, www.alpha-mos.com, dans l'Espace investisseurs. En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2018 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 1 594 2 066 472 Résultat opérationnel courant -2 038 -1 814 224 Résultat opérationnel -2 146 -1 781 365 Résultat net part du groupe -1 994 -1 832 162 Au 1er semestre 2019, Alpha MOS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2.066 K€ en hausse de 472 K€ (+ 30%) par rapport à la même période de l'année précédente. La reprise de l'activité commerciale constatée au deuxième semestre de l'année 2018 se poursuit donc au cours du premier semestre de l'année 2019, notamment en raison de la progression des ventes réalisées sur les nouveaux produits lancés au cours de l'année 2018 (Heracles Néo et Heracles QA). La recherche de financements pour la filiale américaine BoydSense se poursuit, afin d'assurer le développement à long terme de son activité MedTech. BoydSense s'est d'ailleurs classée à la deuxième place du RESI Innovation Challenge, qui a mis en compétition plusieurs centaines d'entreprises innovantes dans le domaine de la MedTech, mi septembre à Boston. Le résultat opérationnel s'établit à -1 781 K€ contre une perte de -2 146 K€ au 1er semestre 2018. Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -1 832 K€, contre -1 994 K€ un an auparavant. Situation financière au 30 juin 2019 En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2018 30/06/2019 Actifs non courants 1 478 2 457 Stocks 1 023 1 078 Clients 385 472 Autres actifs courants 1 390 1 048 Trésorerie 2 506 1 006 Total Actif 6 782 6 061 En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2018 30/06/2019 Capitaux propres 3 044 1 266 Passifs financiers non courants 1 136 1 014 Autres passifs non courants 1 142 1 756 Passifs financiers 106 195 Fournisseurs et autres dettes 674 657 Autres passifs 680 1 173 Total Passif 6 782 6 061 Au 30 juin 2019, Alpha MOS affichait des capitaux propres de 1,3 M€ et une trésorerie disponible de 1 M€. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'augmentation de capital lancée en juin 2019 et finalisée le 12 juillet 2019 pour un montant de 2,1 M€. Recevez gratuitement tout l'information financière d'Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com À propos d'Alpha MOS Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0013421286-ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public. Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60211-cp_resultats-s1_2019-final.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2019 ActusNews © 2019 ActusNews 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ALPHA MOS 18:05 ALPHA MOS : Résultats semestriels 2019 AN

Graphique ALPHA MOS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine