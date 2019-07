Alphabet : La tendance est haussière 15/07/2019 | 18:42 achat En cours

Cours d'entrée : 1147.31$ | Objectif : 1200$ | Stop : 1121.5$ | Potentiel : 4.59% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1200 $. Graphique ALPHABET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 1184.5 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.15 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Moteurs de recherche Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALPHABET 9.61% 794 316 BAIDU -27.09% 40 164 YAHOO JAPAN CORPORATION 27.07% 14 948 NAVER CORP --.--% 14 566 YANDEX 48.01% 13 055 SOGOU INC -26.48% 1 522 GURUNAVI INC -1.95% 292

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 161 Mrd EBIT 2019 34 924 M Résultat net 2019 32 069 M Trésorerie 2019 128 Mrd Rendement 2019 - PER 2019 25,2x PER 2020 21,5x VE / CA2019 4,17x VE / CA2020 3,47x Capitalisation 799 Mrd Prochain événement sur ALPHABET 25/07/19 Premier semestre 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 44 Objectif de cours Moyen 1 335 $ Dernier Cours de Cloture 1 151 $ Ecart / Objectif Haut 30,4% Ecart / Objectif Moyen 16,0% Ecart / Objectif Bas -0,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lawrence E. Page Chief Executive Officer & Director Sergey Mikhaylovich Brin President & Director John LeRoy Hennessy Chairman Ruth Porat Chief Financial Officer & Senior Vice President Eric E. Schmidt Director & Technical Advisor